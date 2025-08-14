Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Catalina Lorca le brindó a Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación nacional suma dos preseas de bronce en la cita polideportiva.

Catalina Lorca le brindó a Chile su segunda medalla en los Juegos Mundiales de Chengdú
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La patinadora Catalina Lorca se sumó a la exitosa semana del polideportivo nacional al alzarse con la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2026.

La deportista nacional de 20 años fue tercera en los 500 metros y no solo eso, dado que ahora viajará a Sudamérica para sumarse a la delegación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Esta es la segunda presea de la delegación nacional en la cita que reúne los deportes que no son parte del ciclo olímpico luego de lo hecho por la karateca Valentina Toro, quien también fue bronce.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada