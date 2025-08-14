Diego Rojas ganó medalla de plata en el Omnium de los Panamericanos Junior de Asunción
El ciclista nacional Diego Rojas logró medalla de plata en la prueba del Omnium en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, la presea número 30 en total del Team Chile en Paraguay.
