Edhy Vargas sumó medalla de bronce para el Team Chile en la natación de los Panamericanos Junior
El nadador Edhy Vargas ganó la decimosexta medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras terminar tercer y lograr presea de bronce en los 200 metros espalda.
