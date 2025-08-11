Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.7°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Edhy Vargas sumó medalla de bronce para el Team Chile en la natación de los Panamericanos Junior

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El nadador Edhy Vargas ganó la decimosexta medalla para el Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, tras terminar tercer y lograr presea de bronce en los 200 metros espalda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados