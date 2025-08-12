El ocho con timonel femenino agigantó la actuación del remo chileno en Asunción
La delegación de esta disciplina sumó su sexto oro.
El remo chileno agigantó una actuación soñada en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego de que este martes el ocho con timonel femenino se quedara con la medalla de oro.
El bote de Amanda Araneda, Camila Cofré, Antonia Liewald, Emilia Liewald, Antonia Pichott, Emily Serandour, Felipa Rosas, Emilia Rosas y Josefa Ceballos (timonel) se impuso en una dramática final a Canadá para sumar la sexta presea dorada de los remeros nacionales.
Es además la novena medalla dorada de la delegación del Team Chile en la capital paraguaya y la 19ª que suma el elenco nacional.
¡E X T R A O R D I N A R I A S! 👸🏼🥇🚣🏼♀️— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 12, 2025
ÉPICAS
GIGANTES
ENORMES
TREMENDAS
Quedan pocas palabras para describir lo que ha logrado 😮💨 el remo chileno en Paraguay 🇵🇾.
La delegación sigue mejorando su HISTÓRICA actuación en un megaevento, luego de conseguir su novena medalla (sexto… pic.twitter.com/BpDpCOL2pN