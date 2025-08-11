El remo sumó un nuevo oro para el Team Chile en los Panamericanos Junior

El Team Chile de remo le brindó a nuestro país un nuevo oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego del triunfo del cuarteto integrado por Pedro Labatut, Rodrigo Paz, Benjamín Menjiba y Bastián López en la categoría bote sin timonel dos mil metros.

Esta es la sexta presea dorada para la delegación nacional en el evento polideportivo.

Y es además la sexta medalla que esta disciplina suma en la cita paraguaya, donde acumula cuatro de oro y dos de plata.

Los nacionales pasaron el primer control en el segundo lugar por detrás de Argentina, pero lograron una gran remontada para parar el reloj en 6'19"29, superando en más de tres segundos a los trasandinos.