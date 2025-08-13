El remo sumó un nuevo oro y le permitió al Team Chile igualar la cosecha dorada de Cali 2021

El remo chileno concretó este miércoles un nuevo oro para la delegación nacional que participa de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego de la medalla ganada por el cuádruple femenino en la final de la especialidad.

El bote formado por Amanda Araneda, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Felipa Rosas dominó de principio para lograr la 12ª presea dorada del Team Chile en la cita paraguaya, ya igualando lo hecho en los Juegos de Cali 2021, donde se consiguieron 12 oros, 15 platas y 31 bronces.

Es además el décimo podio (siete oros y tres platas) que concreta el remo nacional en la capital paraguaya, demostrando que es uno de los deportes con más crecimiento.

El elenco nacional terminó con un tiempo de 6'46"54 superando en una cerrada final a Brasil por 2"75.