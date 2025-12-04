El Team Chile roza los 40 oros en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

El Team Chile que está participando de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 ya superó los triunfos conseguidos en Valledupar 2022 al llegar a los 37 festejos, a la espera de las cuatro últimas jornadas donde se pueden establecer registros históricos.

Este miércoles, los éxitos provinieron por parte del remo, atletismo y los deportes ecuestres. En este última disciplina destacó el equitador Cristóbal Boetto, quien consiguió su segundo oro en el certamen, pero ahora participando en el salto mixto por equipos junto a las amazonas Emilia Naser, Trinidad Soffia y Constanza Hofmann.

Este jueves se vivirá un nuevo día de finales en atletismo, skateboarding, entre otros deportes.

Las medallas del miércoles 3