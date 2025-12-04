Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.6°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

El Team Chile roza los 40 oros en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación nacional tiene otros cuatro días para seguir sumando metal en el evento polideportivo.

El Team Chile roza los 40 oros en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team Chile que está participando de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 ya superó los triunfos conseguidos en Valledupar 2022 al llegar a los 37 festejos, a la espera de las cuatro últimas jornadas donde se pueden establecer registros históricos.

Este miércoles, los éxitos provinieron por parte del remo, atletismo y los deportes ecuestres. En este última disciplina destacó el equitador Cristóbal Boetto, quien consiguió su segundo oro en el certamen, pero ahora participando en el salto mixto por equipos junto a las amazonas Emilia Naser, Trinidad Soffia y Constanza Hofmann.

Este jueves se vivirá un nuevo día de finales en atletismo, skateboarding, entre otros deportes.

Las medallas del miércoles 3

  • ORO – Andoni Habash y Alfredo Abraham (Remo) / M2x.
  • ORO – Esteban González (Atletismo) / 1.500 Mts.
  • ORO – C. Hofmann, E. Naser, T. Soffia y C. Boetto (Ecuestre) / Salto Equipo Mixto.
  • PLATA – Manuel Fernández y Felipe Guerra (Remo) / LM2-.
  • PLATA – Dominga Jácome (Triatlón).
  • PLATA – Mateo Mendoza (Triatlón).
  • PLATA – Dominga Jácome y Daniela Moya (Triatlón) / Dupla Femenina.
  • PLATA – Mateo Mendoza y Fernando Jácome (Triatlón) / Dupla Masculina.
  • BRONCE – Conjunto Femenino (Gimnasia Rítmica).
  • BRONCE – Juan Ignacio Peña (Atletismo) / 1.500 Mts.
  • BRONCE – Anaís Hernández, Macarena Borie, Javiera Cañas y Antonia Ramírez (Atletismo) / Relevo 4x100 Mts.
  • BRONCE – Cristian Arriagada y Diego Rojas (Ciclismo) / Madison.
  • BRONCE – Paola Muñoz (Ciclismo) / Velocidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada