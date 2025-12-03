El Team Chile se acerca a su mejor participación en unos Juegos Bolivarianos

El Team Chile alcanzó la jornada de ayer martes las 110 medallas en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 luego de acumular otros nueve metales (dos oros) y el número de triunfos llegó a 36, quedando a uno de la cifra lograda en Valledupar 2022.

Para remontarse a la mayor cantidad de oros hay que retroceder hasta el debut del Team Chile en este evento (Trujillo 2013), cuando en aquella ocasión se sumaron 44 éxitos.

El judoca Francisco Solís (categoría +100 kilos) y el equitador Cristóbal Boetto (salto individual de velocidad) fueron los únicos ganadores de la jornada.

"Tuve dos competencias previas a esta donde no me fue bien. Tuve momentos de flaqueza, pero hice un trabajo, descansé y vine con el compromiso de pasarlo bien. No tenía ni bajas ni altas expectativas. Creo que las cosas salieron bien porque me dediqué a eso, a pasarlo bien", explicó el artista marcial.

Las medallas del martes 2