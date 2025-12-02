El Team Chile superó el centenar de medallas en los Juegos Bolivarianos

Chile continúa acumulando preseas en los Juegos Bolivarianos. Cuando aún restan seis días de competencia en Lima, la delegación nacional ya sobrepasó el centenar de metales en el megaevento que se realiza en Perú.

En la jornada de ayer lunes, los deportistas nacionales añadieron nueve medallas más -cuatro oros entre ellos- para alcanzar 101 unidades (33 de oro, 31 de plata y 37 de bronce).

El remero Ignacio Abraham, la mediofondista Berdine Castillo y los equipos de taekwondo masculino y tenis de mesa femenino aportaron los últimos triunfos del Team Chile.

"Con el equipo nos complementamos bien. Fuimos de menos a más y sabíamos que este partido con Venezuela iba a ser difícil. Lo hicimos bien", expresó la tenimesista Judith Morales, en referencia a la sufrida victoria en la definición (3-2).

Este martes habrá nuevas finales en remo, atletismo, judo, ciclismo pista, entre otras modalidades.

Las medallas del lunes 1 de diciembre