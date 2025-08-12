Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Emilia Liewald y Camila Cofré le brindaron a Chile un nuevo oro en Asunción 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Además, Antonia Liewald y Felipa Rosas sumaron plata.

Emilia Liewald y Camila Cofré le brindaron a Chile un nuevo oro en Asunción 2025
El Team Chile de remo confirmó su gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego del oro logrado este martes por la mañana por Emilia Liewald y Camila Cofré.

Las deportistas nacionales se impusieron en la prueba del dos sin timonel y lograron para la delegación nacional el octavo oro en la cita polideportiva que se lleva a cabo en Paraguay.

La novel dupla tomó el liderato en la mitad del recorrido y ganó sin contrapeso la 18ª medalla para Chile.

Es además, la octava presea del remo en los presentes Juegos dado que minutos antes Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino.

