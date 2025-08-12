Emilia Liewald y Camila Cofré le brindaron a Chile un nuevo oro en Asunción 2025
Además, Antonia Liewald y Felipa Rosas sumaron plata.
El Team Chile de remo confirmó su gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego del oro logrado este martes por la mañana por Emilia Liewald y Camila Cofré.
Las deportistas nacionales se impusieron en la prueba del dos sin timonel y lograron para la delegación nacional el octavo oro en la cita polideportiva que se lleva a cabo en Paraguay.
La novel dupla tomó el liderato en la mitad del recorrido y ganó sin contrapeso la 18ª medalla para Chile.
Es además, la octava presea del remo en los presentes Juegos dado que minutos antes Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino.
¡SÉPTIMA DEL REMO! 🚣🏼♀️🥈👏🏻— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 12, 2025
Las remeras Antonia Liewald y Felipa Rosas 🇨🇱 se quedaron con la plata 🥈 en el doble par femenino y aportaron la séptima medalla del remo en igual cantidad de finales 😮💨.
Fue una regata peleadísima, donde Brasil 🇧🇷 venció por muuuy poco.
¡OCTAVO OROOO! 😍🫶🏻🥇— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 12, 2025
El Team Chile 🇨🇱 de Remo 🚣🏻♂️ continúa IMPARABLE 🚜 en Asunción 🇵🇾, luego del triunfo 🥇 de Emilia Liewald y Camila Cofré en el dos sin timonel.
La novel dupla tomó el liderato en la mitad del recorrido y ganó sin contrapeso 👏🏻 la 18ª medalla para Chile.
