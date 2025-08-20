Emilia Méndez y Daniela Kretschmer lograron doblete en el esquí náutico de Asunción

Las esquiadoras náuticas nacionales Emilia Méndez y Daniela Kretschmer sumaron un oro y una plata en el esquí náutico de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 luego de ser primera y segunda, respectivamente, en la prueba de slalom.

Las deportistas nacionales empataron en el primer lugar con 55 puntos, pero luego Méndez se impuso para quedarse con la presea dorada y darle al Team Chile su medalla de oro número 16.

Con esto, la delegación nacional se mantiene en la sexta posición con 11 de plata y 16 de bronce.