Deportes | Polideportivo | Team Chile

Emilia Méndez y Daniela Kretschmer lograron doblete en el esquí náutico de Asunción

La delegación del Team Chile llegó a 16 medallas de oro.

Las esquiadoras náuticas nacionales Emilia Méndez y Daniela Kretschmer sumaron un oro y una plata en el esquí náutico de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 luego de ser primera y segunda, respectivamente, en la prueba de slalom.

Las deportistas nacionales empataron en el primer lugar con 55 puntos, pero luego Méndez se impuso para quedarse con la presea dorada y darle al Team Chile su medalla de oro número 16.

Con esto, la delegación nacional se mantiene en la sexta posición con 11 de plata y 16 de bronce.

