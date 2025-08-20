Emilia Méndez y Daniela Kretschmer lograron doblete en el esquí náutico de Asunción
La delegación del Team Chile llegó a 16 medallas de oro.
Las esquiadoras náuticas nacionales Emilia Méndez y Daniela Kretschmer sumaron un oro y una plata en el esquí náutico de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025 luego de ser primera y segunda, respectivamente, en la prueba de slalom.
Las deportistas nacionales empataron en el primer lugar con 55 puntos, pero luego Méndez se impuso para quedarse con la presea dorada y darle al Team Chile su medalla de oro número 16.
Con esto, la delegación nacional se mantiene en la sexta posición con 11 de plata y 16 de bronce.
¡ORO Y PLATA! 🥇🥈😮💨😍— Team Chile (@TeamChile_COCH) August 20, 2025
Las esquiadoras Emilia Méndez y Daniela Kretschmer lograron ORO 🥇 y PLATA 🥈, respectivamente, en la final del slalom en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 🇵🇾.
Las tremendas cracks empataron 😳 al esquivar tres boyas con un recorte de 11,25… pic.twitter.com/d9YDOliIm8