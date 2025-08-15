Felipe Olivero sumó un nuevo oro para el Team Chile en el taekwondo de Asunción 2025

El Team Chile continua con su buena presentación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, ya que Felipe Olivero se impuso por 2-0 al estadounidense Maikol Rodríguez y conquistó el oro en la categoría bajo 68 kilos de taekwondo.

En una pelea estratégica ante el norteamericano, el representante nacional de 21 años superó la marca que dejó en los Juegos Panamericanos Junior de Cali cuando se quedó con la plata.

Con esto, el Team Chile vuelve a festejar un oro y alcanzó 14 preseas en Asunción, que se suman a 8 platas y 10 bronces para que la delegación sume un total de 32 metales.