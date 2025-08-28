Gabriel Boric recibió al Team Chile: Para tener a los mejores, se necesitan a quienes no lo son

Esta jornada, el Palacio de La Moneda recibió a los deportistas del Team Chile que compitieron en los Juegos Mundiales de Chengdú y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, donde sumaron 18 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce.

En la ceremonia encabezada por el Presidente Gabriel Boric, el mandatario mencionó: "Soy consciente que detrás de ustedes hay entrenadores, una familia, compañeros y compañeras de equipo y quienes seguramente quedaron en el camino, pero estuvieron en el inicio de su formación deportistas"

"Para que hoy podemos tener a los mejores, se necesitan a quienes quizás no son los mejores, pero fueron fundamentales en su formación. En la medida que seamos capaces de naturalizar e invertir más en deporte, habrá más niños y niñas que han hecho de esto su vocación", aseguró.

Así mismo, la karateca nacional Valentina Toro también dedicó unas palabras tras el bronce conseguido en los Juegos Mundiales: "A las nuevas generaciones del deporte chileno quiero decirles que confíen en el trabajo nacional. Creamos en nuestras propias capacidades y valoremos el proceso tanto como el resultado".

"Chile está lleno de potencial, lo hemos visto con todas estas medallas, hay chicos hoy que cuelgan hasta 3 o 4 medallas, y cada uno de nosotros puede ser un referente, algo que va más allá de las medallas; es también contagiar esperanza y motivar sueños", cerró.