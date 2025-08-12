Los judocas nacionales Kharla Casas y Marco Figueroa sumaron medallas de plata y bronce, respectivamente, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2026. Mientras Casas ganó dos combates en la categoría +78 kilos para luego perder la final la final ante la cubana Curbelo, Figueroa ganó uno y perdió otro para posteriormente vencer en la medalla por el bronce en la categoría 100 kilos.

