Los Cóndores 7 ganaron medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción

Publicado:
Los Cóndores 7 Junior derrotaron a Paraguay (36-12) y se quedaron con el bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta es la medalla número 33 del Team Chile en la capital paraguaya.

LEER ARTICULO COMPLETO

