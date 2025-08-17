Los Cóndores 7 ganaron medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción
Los Cóndores 7 Junior derrotaron a Paraguay (36-12) y se quedaron con el bronce en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Esta es la medalla número 33 del Team Chile en la capital paraguaya.
