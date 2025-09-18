Lucas Nervi sufrió accidente de tránsito provocado por persona en estado de ebriedad

No todo es alegría durante el ambiente dieciochero, ya que el atleta nacional Lucas Nervi utilizó sus redes sociales para lamentarse por ser víctima de un accidente de tránsito junto a sus padres en la ciudad de Osorno.

El medallista panamericano en el lanzamiento de disco, denunció que fue chocado por un conductor en estado de ebriedad a través de una historia en su Instagram que decía: "Cuídense familia, uno puede estar perfecto, pero nunca sabe las otras personas".

"Fui a buscar a mis 'viejos' (refiriéndose a sus padres) a Osorno, que viajaron desde Santiago y llegando a la casa nos chocó un 'loco copeteado'. Si no fuese por la buena reacción de mi viejo, no la contábamos", escribió en la fotografía donde se aprecia el automóvil.

El deportista de 24 años cerró su escrito con una fuerte advertencia: "Si toman no manejen y quítenle las llaves a los que cachen que van a manejar".