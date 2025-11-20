La chilena Martina Weil, una de las mejores velocistas del mundo y campeona en Santiago 2023 revolucionó a un centenar de alumnos de 1 y 2 básico al visitarlos en las dependencias Colegio Presidente Alessandri, de Independencia para compartir el libro "Los Cuentos de Dupu".

“El poder venir y compartir mi historia con los niños para mí es un regalo. Fue una experiencia tremenda. Muchas gracias por el recibimiento, buena onda, sonrisas y los regalitos que recibí”, valoró la distinguida atleta nacional.

