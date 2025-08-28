Presidente Boric recibió a participantes de los Panamericanos Junior y Juegos Mundiales de Chengdú
El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó en La Moneda una recepción para los deportistas del Team Chile que participaron de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y de los Juegos Mundiales de Chengdú.
