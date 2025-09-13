Síguenos:
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Raúl Pedraza se proclamó campeón mundial de patinaje de velocidad en China

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno terminó primero en los 5.000 metros.

Raúl Pedraza se proclamó campeón mundial de patinaje de velocidad en China
 @pedraza_raul (Instagram / Archivo)
El patinador chileno Raúl Pedraza consiguió un enorme logro este sábado luego de quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad, celebrado en Beidaihe, China.

Terminando primero en la prueba masculina adulta de los 5.000 metros por puntos, el nacional se impuso con un tiempo de 07:30:533 al francés Hugo Morin, que quedó a 5 segundos; y al chino Tsu-Cheng Chao, que quedó a 17.

"No saben todo lo que entrené, perdí y me preparé para este resultado. Muy feliz por consagrar este tremendo logro histórico para Chile", escribió más tarde Pedraza a través de sus redes sociales.

Imagen foto_00000011

La jornada de éxitos se completó para la delegación con la actuación de Gabriel Reyes, quien obtuvo la plata en la misma distancia por la categoría juvenil, quedando por detrás del ecuatoriano Joaquín Loyola por 2 segundos.

