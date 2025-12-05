Síguenos:
Deportes | Polideportivo | Team Chile

Solo 13 años: La skater Ignacia Muñoz suma un oro inédito en los Juegos Bolivarianos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación nacional llegó a las 142 medallas.

Solo 13 años: La skater Ignacia Muñoz suma un oro inédito en los Juegos Bolivarianos
Este jueves la gran protagonista de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 fue la skater chilena Ignacia Muñoz (13 años), quien sorprendió al adjudicarse el oro en la categoría park.

La deportista más joven del Team Chile y del evento venció a rivales de Perú, Colombia y Bolivia para subirse a lo más alto del podio.

"Me siento muy orgullosa de sacar un oro, trabajé muy duro día a día. Me siento muy feliz. Ha sido bacán representar a Chile y darle esta medalla", comentó la novel promesa del skateboarding nacional, la cual incluso ya ha sido incluida en campamentos internacionales pensando en Los Ángeles 2028.

La delegación nacional ganó 17 medallas este jueves y alcanzó las 142 preseas (42 oros, 49 platas y 51 bronces) en el megaevento, afianzándose en el cuarto lugar del medallero general a falta de tres días de competencia.

Las medallas del jueves 4 de diciembre

  • ORO – Ignacia Muñoz (Skateboarding) / Park
  • ORO – Martín Jaque (Skateboarding) / Park
  • ORO – Equipo Femenino (Gimnasia Rítmica) / 3 Balones + 2 Cintas
  • PLATA – Renato Bolelli (Pelota Vasca) / Frontball
  • PLATA – Equipo Femenino (Gimnasia Rítmica) / 5 Cintas
  • PLATA – Claudio Romero (Atletismo) / Lanzamiento del Disco
  • PLATA – Ivana Gallardo (Atletismo) / Lanzamiento de la Bala
  • PLATA – Javiera Faletto (Atletismo) / 1.500 Mts
  • PLATA – Enrique Villalón (Karate) / 60 Kilos
  • PLATA – Valentina Petric (Skateboarding) / Street
  • PLATA – Fernanda Labraña y Nicolás Villalón (Tenis) / Dobles Mixtos
  • PLATA – Felipa Rosas, Christina Hostetter, Alfredo Abraham y Andoni Habash (Remo) / X4x Mixto
  • PLATA – Cristóbal Nuñez (Atletismo) / Salto con Garrocha
  • BRONCE – Isidora Gallo (Karate) / Kata
  • BRONCE – Matías Floto (Skateboarding) / Street
  • BRONCE – Diego Uribe (Pelota Vasca) / 5.000 Mts
  • BRONCE – Guillermo Correa (Atletismo) / Salto con Garrocha
  • BRONCE – Lucas Nervi (Atletismo) / Lanzamiento del Disco
  • BRONCE – Zita Solas (Pelota Vasca) / Frontball

