Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Team Chile de taekwondo consiguió tres medallas en la Perú President Cup G3 de Lima

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo nacional vivió su primer apronte de cara al Mundial en China.

El equipo chileno de Taekwondo concretó una gran presentación en la Perú President Cup G3 de Lima, evento organizado por UPTKD, luego de sumar tres medallas al finalizar la competición.

La primera presea y la más valiosa fue la plata conseguida por Joaquín Churchill en la categoría menor a 80 kilos, quedando por detrás del brasileño Henrique Marques Rodrigues y sobre el estadounidense Isaías Joven.

Seguido a ello, la artista marcial Claudia Gallardo también se subió al podio con el bronce en el rango bajo los 67 kilos, acompañando al oro de la brasileña Milena Titoneli y a la plata de Cristina Enseñanza.

Finalmente, Felipe Olivero se quedó con el bronce en la categoría bajo los 68 kilos, compartiendo el metal junto al colombiano Jhon Deivi Garrido.

Con esto, el Team Chile de taekwondo tuvo su primer apronte con miras a lo que será la gira que finalizará con el Mundial que se celebrará del 24 al 30 de octubre de 2025 en Wuxi, China.

