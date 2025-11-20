Síguenos:
Valentina Toro entregó "Los cuentos de Dupu" a niños de La Granja

Hasta el Colegio Claudio Matte de la comuna de La Granja llegó la deportista nacional Valentina Toro, quien sorprendió a más de cien niños de primero y segundo básico con una visita en el marco del proyecto “Los Cuentos de Dupu”, creado por Team Chile para fomentar el deporte a temprana edad y visibilizar las historias de los deportistas con un tono lúdico y fantástico.

