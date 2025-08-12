Ya son 18: El remo aportó un oro y una plata más al Team Chile en Asunción 2025
El Team Chile de remo confirmó su gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego del oro logrado este martes por la mañana por Emilia Liewald y Camila Cofré. Además, Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino.
