El Team Chile de remo confirmó su gran actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 luego del oro logrado este martes por la mañana por Emilia Liewald y Camila Cofré. Además, Antonia Liewald y Felipa Rosas se quedaron con la plata en el doble par femenino.

