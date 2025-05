Yasmani Acosta: En Chile encontré un hogar, familia y una bandera que he defendido con orgullo

El luchador chileno Yasmani Acosta se pronunció luego de ser distinguido con el Premio Nacional del Deporte 2024 y reflexionó sobre su recorrido como representante del Team Chile con un mensaje escrito a través de sus redes sociales.

"Recibir el Premio Nacional del Deporte de Chile ha sido uno de los momentos más emocionantes y significativos de mi vida. Es el mayor reconocimiento que un deportista puede recibir en este país, y me siento profundamente agradecido por ello", comenzó el mensaje.

Seguido a esto, Acosta apuntó: "Sé que no nací en Chile, pero aquí encontré un hogar, una familia y una bandera que he defendido con orgullo. He leído algunos comentarios negativos y aunque son los menos, duelen, porque intentan borrar con palabras lo que se construyó con años de sacrificio, esfuerzo y disciplina".

En contraste a esto último, el deportista nacional expresó: "A quienes me siguen, quiero dejarles algo claro. (...) Tu valor está en tu trabajo, en cómo luchas por tus metas, en cómo te levantas cada día para seguir adelante, aunque no todos lo vean".

"Sigue soñando en grande, que nada ni nadie te quite eso. Yo seguiré luchando porque dentro y fuera del colchón, siento el corazón de Chile y todavía queda mucho por dar", cerró.