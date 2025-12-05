Yasmani Acosta recibió el Premio Nacional del Deporte con especial anuncio

Una emotiva jornada tuvo Yasmani Acosta este viernes, al recibir el Premio Nacional del Deporte 2024, galardón estatal a quien durante el año anterior se haya distinguido por sus resultados y/o trayectoria, y que lo nombró como ganador el pasado mes de mayo.

El deportista se hizo con el diploma de la distinción en manos del Presidente Gabriel Boric y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro.

Durante el acto, Acosta dio a conocer que decidió dejar en La Moneda su medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024, "para que todos los chilenos puedan disfrutarla".

"Es un privilegio estar aquí. Gracias a Chile por la oportunidad que me dio, por seguir creyendo en el deporte y por seguir disfrutando lo que hago hoy en día. También quiero hacer algo en especial. Hace un año atrás, aquí en La Moneda, en la casa de todos los chilenos, les dije que esta medalla no solamente era mía, era de todos ustedes, y hoy quiero que se haga realidad, quiero que sea algo bonito, algo especial", expresó el deportista de origen cubano.

"Y quiero que esta medalla quede aquí, en la casa de todos los chilenos. Que sea parte del Estado de Chile y que todos puedan disfrutarla", añadió. Luego, remarcó su emoción a través de Instagram.

"Me emocioné, lloré y volví a recordar cada sacrificio, cada caída y cada sueño que alguna vez parecía imposible. Esta medalla ya no es solo mía, es de Chile. Quiero que quede como símbolo de inspiración, como un mensaje de que sí se puede, para esta y para las futuras generaciones", escribió.

Consignar que Acosta se impuso a la ganadora del oro paralímpico en canotaje, Katherine Wollermann en la elección de este galardón, por lo que también recibe un cheque por 245 UTM (poco más de 17 millones de pesos).

Francisca Crovetto, otra favorita al ganar oro en el tiro skeet en París 2024, no podía aspirar al premio porque ya lo ganó en 2019, y desde su creación en 2002, solo se entrega una vez.