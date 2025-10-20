Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.0°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Polideportivo

[VIDEO] Nicole "Luli" Moreno volvió a lucirse en competencia de fisicoculturismo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exmodelo logró dos trofeos en su paso por Brasil.

[VIDEO] Nicole
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La chilena Nicole Moreno volvió a hacer noticia gracias a su faceta como fisicoculturista y este fin de semana alcanzó la medalla de oro en una competencia realizada en Brasil.

"Luli", como es conocida en el ambiente televisivo, consiguió el primer lugar en el Mrs. Olympia Brasil 2025 en la categoría Master +35 y fue una de las tres finalistas en la categoría Open B de Bikini.

"Feliz, me voy muy satisfecha, con los sentimientos a flor de piel, me voy con estos dos trofeos a Chile. Esto es grandioso, grandioso. Grande Chile", dijo Moreno en redes sociales.

Mira acá los videos

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada