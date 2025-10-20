[VIDEO] Nicole "Luli" Moreno volvió a lucirse en competencia de fisicoculturismo
La exmodelo logró dos trofeos en su paso por Brasil.
La chilena Nicole Moreno volvió a hacer noticia gracias a su faceta como fisicoculturista y este fin de semana alcanzó la medalla de oro en una competencia realizada en Brasil.
"Luli", como es conocida en el ambiente televisivo, consiguió el primer lugar en el Mrs. Olympia Brasil 2025 en la categoría Master +35 y fue una de las tres finalistas en la categoría Open B de Bikini.
"Feliz, me voy muy satisfecha, con los sentimientos a flor de piel, me voy con estos dos trofeos a Chile. Esto es grandioso, grandioso. Grande Chile", dijo Moreno en redes sociales.
