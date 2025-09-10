Autoridades dieron la bienvenida oficial al WRC Rally Chile Biobío 2025

La Región del Biobío vuelve al protagonismo del deporte mundial, siendo epicentro de la cuarta edición del WRC Rally Chile Biobío, undécima fecha puntuable del World Rally Championship que se llevará a cabo entre el 11 y 14 de septiembre, con 16 tramos cronometrados y más de 1.200 kilómetros totales de competencia.

El gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman encabezó la actividad, enfatizando su orgullo ante las bondades naturales que ofrece la región para albergar un evento de talla mundial.

"Los mejores caminos del mundo están en el Biobío. Tenemos condiciones naturales para recibir el rally. Contamos con una zona forestal que nos transforma en el pulmón de Chile. En 2019 (primera edición del WRC Rally Chile Biobío), mostramos que somos capaces de hacer grandes cosas y en los próximos meses queremos replicarlo con otros grandes eventos deportivos que se vienen en la región", declaró el gobernador.

La consejera regional y presidenta de la Comisión de Deportes, María Elena Núñez, por su parte manifestó que: "El rally nos da una vitrina para el turismo deportivo y es una tribuna que nos permite mostrar que somos una región consolidada. Este es un evento muy Importante para la región, y en ese sentido felicito al gobernador por llevar esta competencia a las 33 comunas".

En la misma línea, el seremi subrogante de Deportes del Biobío, Esteban Mayorga, señaló que "estos eventos son una oportunidad de mostrar a Chile en el mundo, y además generan un importante impacto económico positivo en nuestra región".

El Delegado Presidencial Regional del Biobío, Eduardo Pacheco, también mostró su satisfacción ante la importancia de que la región sea sede epicentro de una de las máximas competencias planetarias del deporte motor.

La seguridad es un punto clave en el éxito y continuidad de este evento. Por eso, Carabineros de Chile se está preparando desde el año pasado para garantizar que la región cumpla con esos estándares, tal como lo mencionó el general Jefe de Zona de Carabineros Biobío, Renzo Miccono.

"Estamos más comprometidos que nunca por el rally. Acompañaremos la competencia en todo momento, por lo que hemos desarrollado una rigurosa planificación con el fin que todo salga de la mejor forma",

La ciudad dueña de casa de la largada protocolar del WRC Rally Chile Biobío, será Concepción, que una vez más albergará este magno evento como lo señaló el alcalde Héctor Muñoz Uribe: "Estoy contento por el hecho que este año hemos acercado el rally a las personas. Los vecinos sienten el rally como parte de ellos. Así se ha podido ver con el Fan Zone que se implementó desde inicios de septiembre en nuestra ciudad".

Concepción es el punto neurálgico del evento, así como Talcahuano lo es en lo que respecta al parque de asistencia montado en el Hotel MDS, un hecho que tiene muy contento a su alcalde, Eduardo Saavedra. "Es un orgullo tener el parque logístico de esta carrera en nuestra ciudad. Para el futuro apuntamos más alto y queremos transformarnos en centro neurálgico de este evento".

Finalmente, el productor general del WRC Rally Chile Biobío, Felipe Horta, destacó la implicancia que tiene para Chile mantener su plaza dentro del calendario mundial. "Siento gratitud de estar viviendo una vez más este evento y ver el sentido de pertenencia que se ha generado en torno al Rally Chile Biobío. Espero que la divinidad nos acompañe este fin de semana en una carrera que se desarrolla en los mejores caminos del mundo".

Todas las autoridades se unieron en un llamado transversal para invitar a que la ciudadanía sea parte de la partida protocolar del WRC Rally Chile Biobío 2025, que se desarrollará mañana en la Plaza de la Independencia de Concepción.

Cabe destacar que si bien el evento -de carácter gratuito- partirá oficialmente a las 18:00 horas, las actividades comenzarán desde las 14:00 horas con una programación pensada en satisfacer a personas de todas las edades.