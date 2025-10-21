"Chaleco" López puso la mente en el Dakar tras gran paso por Marruecos

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López, junto a su navegante Álvaro León, se coronó campeón del Rally de Marruecos en la categoría SSV, una contundente victoria en su única carrera del año que lo posiciona como uno de los grandes favoritos para el próximo Rally Dakar 2026.

Con un final de infarto, el curicano demostró toda su experiencia para quedarse con la corona en la última fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC).

A bordo del nuevo Can-Am Maverick R del Factory Racing Team, el curicano hizo gala de su estrategia y aprovechó la última etapa para arrebatarle el primer lugar a su compañero de equipo, el argentino Jeremías González Ferioli, por una increíble diferencia de tan solo 11 segundos. Este triunfo, en su primera competencia desde el Dakar 2025, es un envión anímico fundamental para su preparación de cara al gran desafío de enero.

"Fue un rally importante, porque yo no corría desde el Dakar 2025, y acá me encuentro con todos los rivales de la edición 2026. Las sensaciones fueron buenas", aseguró un satisfecho López. El piloto confirmó que el foco está puesto en la máxima prueba del rally raid: "Terminamos tranquilos, con ganas de seguir trabajando y mejorar muchas cosas (...) llegando a Chile seguiremos sumando kilómetros de entrenamiento con mi navegante para llegar de la mejor forma al Rally Dakar 2026".

Este triunfo es un paso clave en la preparación del binomio, que acumula una vasta experiencia con 14 participaciones previas de "Chaleco" López en el Dakar y otras tres de su navegante, Álvaro León. Tras la victoria, el equipo se quedó unos días más en Marruecos para trabajar en la puesta a punto del nuevo vehículo, que tuvo un estreno más que prometedor.