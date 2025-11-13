Dakar 2026 tendrá dos etapas maratón y prescindirá de la crono de 48 horas

El Rally Dakar 2026 presentó sus principales novedades de cara a su cuadragésima octava edición, la cual se disputará por séptimo año consecutivo en Arabia Saudita entre el 3 y el 17 de enero.

La mítica competencia constará de 11 etapas, 8.000 kilómetros de recorrido (4.901 de ellos cronometrados) y tendrá dos exigentes etapas maratón, aunque prescindirá de la crono de 48 horas y del temido desierto "Empty Quarter", que fueron protagonistas en años anteriores.

David Castera, director de la prueba, detalló que el circuito tendrá su salida y llegada en Yanbu, comenzando en terrenos rocosos y arenosos hasta llegar a Alula. La gran novedad será una variante de la etapa maratón entre las jornadas 4 y 5, donde los competidores pasarán la noche en un vivac con condiciones espartanas, permitiéndose únicamente la asistencia entre pilotos.

"Hemos adoptado la idea de la etapa crono 48 horas, pero ahora todos estarán agrupados y deberán ser autosuficientes. Los pilotos tendrán un saco de dormir, una manta, una tienda de campaña y un kit de comida. Dormirán solos en el desierto", explicó Castera.

La segunda etapa maratón, con características similares, se disputará entre las jornadas 9 y 10. Antes del día de descanso en Riad, los competidores enfrentarán la etapa más larga del rally, con 925 kilómetros, de los cuales 336 serán exclusivamente sobre arena y dunas.

La lista oficial de inscritos incluye a pilotos y equipos de 325 vehículos: 118 motos y 207 coches en sus distintas categorías. El saudí Yazeed Al Rajhi, vigente campeón en coches, se presenta como el principal favorito local en una edición que, según la organización, promete más "navegación, dunas y autonomía".