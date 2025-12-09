Ignacio Casale volverá a la acción para correr en el Rally Dakar 2026

El piloto nacional Ignacio Casale, después de dos años sin competir, sorprendió y decidió volver a las pistas para correr el Rally Dakar 2026, que se llevará a cabo del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita.

Luego de ausentarse de la versión 2025 de la máxima prueba de rally cross country, el tricampeón del Dakar vuelve a las pistas para correr la edición 2026 de la carrera en la categoría de vehículos Challenger, anteriormente conocida como T3.

Con este retorno, Casale correrá por décimosexta vez en el Dakar y ahora lo hará en la máxima categoría de los SSV con el equipo BBR Motorsport, vigentes campeones de la categoría T3, a bordo de un Taurus Evo Max.

"Estoy muy contento por esta oportunidad que me ha dado la vida, vuelvo al Dakar después de dos años sin correr. Estoy motivado e ilusionado por volver a la carrera de mis amores, a la más difícil del mundo. Ha sido duro estar afuera y volver me llena de ilusión. Voy con un nuevo auto. Con la experiencia que tenemos, vamos a intentar hacer un buen Dakar", señaló el piloto nacional por su retorno.

Además, sobre las expectativas que tiene sobre la carrera dijo que "me di un tiempo para recargar energías y espero tener un buen desempeño, vamos con un buen auto. He estado entrenando, quizás no al mismo ritmo, pero vamos a aplicar nuestra experiencia para intentar hacer una buena carrera".

Con el descanso necesario y nuevamente encantado del rally cross country, Ignacio Casale vuelve para competir y afrontar con madurez este nuevo desafío en una nueva versión del Rally Dakar.

La edición 2026 de la máxima prueba del rally cross country comenzará el 1 y 2 de enero con las verificaciones técnicas y administrativas, iniciando la acción en pista el 3 de enero con la ceremonia de apertura, el podio de largada y un prólogo de 23 kilómetros de especial cronometrada en la ciudad de Yanbu.

Luego, del 4 al 17 de enero, se correrán las 13 etapas que tendrá esta nueva versión del Dakar y que contempla un recorrido de más de 8.000 kilómetros, con 4.500 kilómetros cronometrados por el desierto de Arabia Saudita.