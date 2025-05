Ruy Barbosa clasificó al Dakar 2026 tras gran presentación en el Sudáfrica Safari Rally

Misión cumplida del chileno Ruy Barbosa (Xraids Experience) en el Sudáfrica Safari Rally, tercera fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, luego de terminar en el segundo lugar en la etapa final, en el cuarto de la general Rally2 y colocándose duodécimo en la clasificación general, actuaciones que le entregaron el pasaporte para el Dakar 2026, que fue el objetivo principal en esta competencia el territorio africano.

Tras cinco etapas y el prólogo, con un total de 2.647 kilómetros de recorrido, 1.218 de especiales, el piloto de 26 años conquistó dos podios en el Rally2: Tercero en la Etapa 3 y segundo en la número cinco y final.

Sin embargo, también destacó en la general al conquistar el 12° puesto a 1:59'32'' del ganador de la fecha, el australiano Daniel Sanders, con 13 horas 27 minutos 44 segundos. En tanto los nacionales José Ignacio Cornejo y John Medina llegaron sexto a 46'02" y 26° a 4:40'19", respectivamente.

En la serie Rally2, Barbosa repitió el casillero de la segunda fecha en Abu Dhabi, al cruzar la meta en 4ª ubicación, esta vez a 1:10'16'' del triunfador, el español Edgard Canet, con 14 horas 17 minutos, a quien escoltó en la Etapa 5 a solo 38 segundos de distancia.

"Terminé la etapa número cinco en Sudáfrica que fue un tramo muy complicado, donde fui segundo en la categoría Rally2, y llegué entre los 12 mejores en la general. Cumplí una semana súper redonda después de tener un mal día el viernes por amanecer enfermo. Pero en la última etapa hice una pega muy buena que me deja bastante conforme con mis progresos. Ahora ya tengo lo más importante que es el 'okay' para competir en el Rally Dakar 2026. Llegando a Chile me ocuparé de lanzar mi campaña deportiva para poder conseguir auspiciadores para el Dakar", expresó Barbosa en Sun City.

Fue una actuación redonda la del "Capitán", como le dicen en el ruedo del cross country, porque mantuvo la regularidad que mostró en Abu Dhabi tanto en su serie como en la general, sorprendiendo en algunas etapas por su rapidez y capacidad de resolver situaciones de navegación, que es lo que más le ha costado dominar en esta especialidad. Sin lugar a dudas, Barbosa ya no es un desconocido en la disciplina que escogió estar hace siete meses, donde tiene un prometedor futuro, según los entendidos en estas lides.

La última etapa en Sudáfrica llevó a la caravana por un circuito de 222 kilómetros, 111 de ellos de especial por pisos de tierra negra típica de las fincas locales, 27% de sabana con vegetación agresiva, 7% de piedras y 16% de pistas de tierra dura roja. En definitiva fue una etapa corta pero difícil.

La próxima fecha del Campeonato Mundial de RCC, la cuarta y penúltima, se va a Europa para disputar el Rally de Portugal del 22 al 28 de septiembre.