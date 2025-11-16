Tomás de Gavardo tuvo tres penalizaciones y arrancará desde atrás en el Fenek Rally de Marruecos

En su preparación para el Rally Dakar 2026, el piloto chileno Tomás de Gavardo (Club Aventura Touareg) partió la prueba del Fenek Rally en Marruecos con el Prólogo de 37 kilómetros, ubicándose en el 25° puesto luego de un difícil recorrido donde se saltó tres puntos de pasos obligatorios, siendo penalizado.

Afortunadamente para el corredor huelquenino, el tiempo del esta previa no se suma a los cronos totales y este panorama le permitirá salir desde atrás y estar más atento a los lugares de control obligatorio.

"Resultó complejo para mí, sin caídas, pero me equivoqué en seguir una línea y tuve tres errores de navegación. Me estoy acostumbrando a la moto, que tiene un par de cambios con la que corrí hace un mes en la última fecha del Campeonato Mundial", comentó Tomás de Gavardo.

Además, el nacional que figura como único latinoamericano presente en la categoría, largó desde la posición 37° luego de ser sorteada la partida entre los 44 competidores de las dos ruedas. Del total, 32 kilómetros fueron de especial sobre un trazado rápido, pedregoso y de tierra, combinados con fuera de pista.

Este lunes 17 se disputará la Etapa 1 del Fenek Rally que partirá a las 07:30 locales (03:30 de Chile). La prueba consta de 258 kilómetros, 183 de ellos en tramo cronometrado.