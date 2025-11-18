Tomás de Gavardo volvió a ganar y es único líder en el Fenek Rally de Marruecos

Bajo una molesta y fría lluvia se realizó gran parte de la segunda etapa del Fenek Rally que volvió a ganar por segundo día consecutivo el chileno Tomás de Gavardo (Club Aventura Touareg), manteniéndose como líder absoluto de la prueba, a más de 42 minutos de quien lo escolta, el francés Tom Deest.

Fue un día atípico en el desierto marroquí que fue protagonista de la lluvia persistente en varios tramos lo que dificultó el andar de todos los participantes, especialmente en la categoría motos donde compite De Gavardo como el único latinoamericano.

La prueba del día se la adjudicó el chileno con tres horas, 25 minutos y 47 segundos para los 209 kilómetros de especial, seguido de la campeona del mundo de Bajas, la española Sara García, a 17 minutos 13 segundos del líder. Tercero fue el francés Tom Deest a 22'08" del ganador.

En la clasificación general, el piloto nacional suma 6 horas, 31 minutos y 27 segundos. Lo escoltan Deest a 42'11" y García a 44'41".

"Contento con esta nueva victoria de etapa, con muchas lluvia tipo granizo y frío que

nunca me había pasado acá. Es algo anormal a lo que vivimos en un rally de este tipo.

Nunca me había pasado algo así, pero uno tiene que adecuarse a estas situaciones. Por la mañana cometí algunos errores de navegación que me costaron tiempo, pero pude corregir después. Lo importante es que no tuve caídas y mantuve un muy buen ritmo de carrera. La idea es seguir así para llegar de la mejor forma al Dakar 2026, para lo cual me estoy entrenando acá", expresó De Gavardo.

Este miércoles en la tercera etapa, el huelquenino volverá a abrir ruta tal cual lo hizo en el trazado que ganó, partiendo a las 08:00 horas locales desde la especial de 231 kilómetros.