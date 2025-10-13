Barbosa avanzó lugares en la primera etapa del Rally de Marruecos pese a problemas técnicos

Un positivo arranque tuvo el chileno Ruy Barbosa (HT Rally Raid) en la primera etapa del Rally de Marruecos tras completar el extenso trazado de 779 kilómetros, donde 298 de ellos eran cronometrados, avanzando 19 puestos en la clasificación general y situándose en el lugar 14° de la categoría Rally2.

La prueba fue ganada por el australiano Daniel Sanders, con un tiempo de 3 horas, 4 minutos y 37 segundos, mientras que el nacional de 26 años arribó 24° a 25 minutos y 58 segundos del líder.

En la división Rally2, el triunfo correspondió al español Edgar Canet, con 3:06'01", en tanto que el piloto criollo finalizó 16° a 27'21" del vencedor.

"Fue un día súper complejo porque partí muy atrás, con mucho polvo en suspensión. A mitad de la etapa tuve un problema con la moto, porque se cayeron dos pernos del estanque trasero y tuve que parar a arreglarlo. Perdí algo de tiempo, pero al final logramos terminar la etapa y repunté del 45° lugar al 26° en la general, lo que es bastante positivo", comentó Barbosa tras la jornada.

Ahora, el recorrido válido por la quinta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country tendrá este martes a los pilotos enfrentando la Etapa 2 en los alrededores de Erfoud con 391 kilómetros totales, donde 304 son especiales, en un circuito donde la navegación volverá a ser clave para definir posiciones.