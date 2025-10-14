"Chaleco" López ganó la etapa 2 del Rally de Marruecos

El piloto chileno Francisco "Chaleco" López Contardo demostró su gran experiencia y velocidad al conquistar la victoria en la segunda etapa del Rally de Marruecos, quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC).

Compitiendo en la clase SSV con el BRP Can-Am Maverick R del equipo oficial Can-Am Factory Racing Team y navegado por Álvaro León, el experimentado corredor nacional se impuso con autoridad en los 306 kilómetros cronometrados de la especial.

López Contardo, quien se encuentra en plena preparación para su gran objetivo del Dakar 2026, registró un tiempo de 3:46:05 en la especial con salida y llegada en Erfoud, superando por +3:21 al argentino Jeremías González Ferioli y por +13:42 al norteamericano Hunter Miller, quien completó el podio de la jornada. El triunfo representa una contundente recuperación del piloto chileno tras las complicaciones experimentadas en la primera etapa.

"Fue una etapa bastante vista, donde tuvimos muchas dunas, dunas grandes, navegación difícil, piedras y polvo. Pudimos empujar de principio a fin y nos pudimos quedar con la primera posición lo cual nos deja a menos de un minuto del 3° lugar y a pocos del 2°. De un día malo ayer (lunes) pasamos a un día donde salió todo bien".

"Quedan tres días de carrera y puede pasar de todo. Lo importante fue que hoy lo pudimos sacar adelante de la mejor manera. León hizo una navegación impecable, el auto se comportó bien y yo hice un buen pilotaje. Todo salió como uno quiere. Estoy muy contento y ya estamos enfocados en el tercer día del Rally de Marruecos", comentó López Contardo.

Gracias a este resultado, Chaleco y Alvaro León escalaron siete posiciones en la clasificación general, ubicándose ahora en el cuarto lugar a +13:17 del nuevo líder de la clase SSV, su compañero de equipo Jeremías González Ferioli junto a Gonzalo Rinaldi. La remontada demuestra el potencial del binomio chileno y del flamante Can-Am Maverick R, un auto completamente nuevo con el que el equipo busca conocer y desarrollar al máximo.

La acción en el desierto marroquí continuará este miércoles 15 de octubre con la tercera etapa, nuevamente con salida y llegada en Erfoud. Los competidores enfrentarán una especial de 323 kilómetros cronometrados y apenas 3 kilómetros de enlace, en lo que promete ser otra jornada decisiva donde Chaleco López buscará consolidar su posición en el campeonato mundial.