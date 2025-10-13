"Chaleco" López lamentó retraso por una "barricada" de piedras en la primera etapa del Rally de Marruecos

Una jornada adversa vivió Francisco "Chaleco" López junto a su navegante Álvaro León (Can-Am Factory Team) tras encontrarse con una barricada de piedras grandes que les rompió dos llantas y dos neumáticos en la primera etapa del Rally de Marruecos.

Los chilenos vieron retrasado su recorrido en el trazado más largo de la quinta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country, completando el especial y finalizando en la novena posición a 17 minutos y 27 segundos del ganador, el portugués Joao Dias, quien registró un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 40 segundos.

"No fue un día fácil para nosotros porque en una recta larga donde el público colocó muchas piedras, como una barricada. Tuve que hacer más de 300 kilómetros sin repuestos, por lo que nos vinimos muy tranquilos para no arriesgar un pinchazo. Hemos perdido minutos importantes por la punta, pero es así el rally", señaló el piloto nacional.

La especial, de 298 kilómetros, se desarrolló sobre la meseta de Rekkam, a más de mil metros de altitud. Este martes, la competencia continuará con la Etapa 2 rumbo a Erfoud, con un total de 393 kilómetros, de los cuales 306 serán cronometrados.