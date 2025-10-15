"Chaleco" López sumó nueva victoria y entró a la zona de podio en Marruecos

Francisco "Chaleco" López (Can-Am Factory Team) volvió a ganar su segunda etapa consecutiva en una brillante y estratégica etapa durante la jornada número tres de la quinta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Marruecos, quedando en zona de podio.

El piloto curicano y su navegante Alvaro León realizaron una excelente presentación en los 323 kilómetros de especial por zonas muy duras que supieron salvar para quedarse con el primer lugar de la etapa con 3h57'38'', seguidos por su compañero de equipo y amigo, el argentino Jeremías González Ferioli, a 01'55", y por el estadounidense Kyle Chaney a 05'36".

Los tres primeros lugares fueron máquinas Can-Am.

En la clasificación general de la tabla quedó encabezada por González Ferioli con un total de 11h10'28''. Lo escoltan en sector de podio el estadounidense Hunter Miller a 10'17" y Chaleco López a 11'22".

"Hoy (miércoles) fue un mix tremendo. Una etapa bastante dura, muy al estilo del Dakar de navegación, de dunas grandes, de temperaturas altas, de piedras, donde teníamos que buscar una buena condición del neumático, porque si estaban blandos íbamos a romperlos y si estaban muy blandos, nos salíamos. Perdimos un poco en las dunas, pero la estrategia nos resultó porque llegamos en la primera posición en la etapa y quedamos terceros en la general, lo que nos deja muy contentos", expresó López.

Los pilotos y navegantes se enfrentaron a una exigente mezcla de pistas rotas, lechos de ríos secos, las famosas dunas de Merzouga y una dura sección final de terreno rocoso y hierba de camello durante la etapa especial que comenzó a tres kilómetros del campamento de Erfoud, con un trazado cronometrado de 323 kilómetros muy técnico y agotador para todos, donde López Contardo pudo alcanzar su segundo triunfo consecutivo luego de un comienzo en este rally poco auspicioso, pero que hasta ahora está superando.

La penúltima etapa del certamen marroquí este jueves 16 será otra exigente vuelta en dirección sur desde Erfoud. Con 283 kilómetros de especial en las dunas, la presión volverá a ser máxima para todos los pilotos.