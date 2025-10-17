Francisco "Chaleco" López conquistó el Rally de Marruecos en dramático final

Francisco "Chaleco" López Contardo escribió una nueva página dorada en su carrera al conquistar la victoria del Rally de Marruecos en la clase SSV, quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC), tras una apretada batalla que se definió por solo 11 segundos de diferencia.

El experimentado piloto chileno, navegado por Álvaro León y al volante del BRP Can-Am Maverick R del equipo oficial Can-Am Factory Racing Team, protagonizó un dramático desenlace arrebatándole el liderazgo en los últimos kilómetros al argentino Jeremías González, su propio compañero de equipo.

En una etapa final de 247 kilómetros cronometrados y 102 de enlace, López Contardo demostró toda su experiencia y temperamento competitivo para remontar desde la segunda posición. El subcampeón del Dakar 2025 en SSV supo mantener la concentración hasta el último metro, aprovechando los errores de sus rivales y sellando un triunfo que lo posiciona como uno de los grandes candidatos para el próximo Dakar 2026, que se disputará entre el 3 y 17 de enero.

La victoria en Marruecos representa el primer triunfo de la temporada para "Chaleco" y marca su exitoso debut con el flamante Can-Am Maverick R, un auto completamente nuevo que el equipo está desarrollando y probando con miras al gran objetivo sudamericano. Durante las cinco etapas disputadas, el piloto nacional mostró una rápida adaptación al nuevo SSV, evolucionando de manera constante y llegando en su mejor momento al tramo definitorio.

"Estamos muy contentos por haber logrado la primera posición en la categoría, tras una etapa llena de desafíos y penalizaciones. Supimos remontar desde el segundo lugar, aprovechando los errores de los rivales y manteniendo la concentración hasta el final. Fue una semana difícil, con altibajos, pero el esfuerzo dio sus frutos y nos llevamos un resultado ajustado pero muy positivo para casa", expresó Chaleco tras cruzar la meta.

Este triunfo en territorio marroquí representa un impulso fundamental en la preparación del binomio chileno rumbo al Dakar 2026, donde "Chaleco" buscará volver a lo más alto del podio tras su segundo lugar en la edición 2025. La experiencia acumulada con el nuevo Can-Am Maverick R y la química con León posicionan al binomio como serios candidatos al título en la categoría SSV de la próxima edición del rally más difícil del mundo que se disputará entre el 3 y 17 de enero del próximo año.

Clasificación final SSV

F. LOPEZ CONTARDO (CHI) A. LEON(CHI) 17:41:41 J. GONZALEZ FERIOLI (ARG) G. RINALDI (ARG) + 00:11 H. MILLER (USA)J. GRAY (USA) + 02:59

Clasificación Etapa 5