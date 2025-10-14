Ruy Barbosa subió al Top 10 en la segunda etapa del Rally de Marruecos

Ruy Barbosa continúa demostrando su valía en el Rally de Marruecos, quinta fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country (W2RC). En una exigente Etapa 2 que unió Erfoud - Erfoud, el piloto chileno de 26 años completó un recorrido total de 394 kilómetros (307 km de especial y 87 km enlace).

La jornada puso a prueba las capacidades de navegación de todos los competidores al atravesar las icónicas dunas de Merzouga, donde la lectura del roadbook resultó fundamental.

Barbosa realizó una destacada labor en la clase Rally2 Moto. El representante nacional finalizó la etapa en la octava posición de su categoría, registrando un tiempo de 07:40:53, a tan solo +15:37 del ganador de la etapa, el sudafricano Michael Docherty.

El rendimiento mostrado este martes permitió a Barbosa escalar seis posiciones en la clasificación general de la clase Rally2, ubicándose en el 10° lugar. El chileno se encuentra a +39:42 segundos del líder de la categoría, el español Edgar Canet, consolidándose dentro del top 10 en una competencia de alto nivel internacional.

"Hoy terminé la Etapa 2 en posición 17° en la clasificación general, a solo segundos del puesto 15°. Mi ritmo mejoró respecto a la etapa 1 a pesar de que hoy amanecí super enfermo de la guata y me sentía un poco débil. Sin embargo, seguimos firmes en la lucha y mejorando en el Rally2. buscando seguir en el proceso de adaptación a la moto y al equipo y lo hicimos bien. Ahora nos concentramos para el día de mañana que será el más largo de todos con mucha arena y mucha navegación por lo que será más lento" comentó Ruy Barbosa al llegar al vivac.

Barbosa asciende en la Clasificación General

En cuanto a la clasificación general absoluta, Barbosa también mostró una evolución positiva. El piloto nacional ascendió del puesto 26° al 19°, quedando a +51:12 del líder general Daniel Sanders #4 del RED BULL KTM FACTORY RACING. En la etapa del día, Barbosa finalizó en la 17° posición absoluta, a +26:01 del ganador #68 Tosha Schareina del equipo oficial - MONSTER ENERGY HONDA HRC

Con dos jornadas de competencia completadas tras el prólogo y la primera etapa entre Fez y Erfoud, Barbosa demuestra su experiencia en el enduro y su capacidad de adaptación al exigente rally raid marroquí. La consistencia y el ritmo sostenido han sido claves en su estrategia de carrera.

La acción continuará este miércoles 15 de octubre con la tercera etapa, nuevamente con salida y llegada en Erfoud. Los competidores enfrentarán una especial de 323 kilómetros y apenas 3 kilómetros de enlace, en lo que promete ser otra jornada decisiva en el desierto marroquí.

Resultados de chilenos en Motos:

Etapa 2: 5° Ignacio Cornejo a + 08:38, 17° Ruy Barbosa a + 26:01, 25° Ardo Korlaet a + 36:11, 35° Tomás De Gavardo a + 50:56

General: 8° Ignacio Cornejo a + 19:26, 19° Ruy Barbosa a +51:12, 27° Ardo Korlaet a + 01:07:50, 33° Tomás De Gavardo a + 01:25:14.

Etapa 2 Rally2: 8° Ruy Barbosa a + 15:37, 16° Ardo Korlaet a + 25:47, 26° Tomás De Gavardo a + 50:56

General Rally2: 10° Ruy Barbosa a + 39:42, 18° Ardo Korlaet a + 56:20, 24° Tomás De Gavardo a + 01:13:44