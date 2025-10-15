Ruy Barbosa volvió a escalar posiciones en el Rally de Marruecos

El chileno Ruy Barbosa (HT RALLY RAID) sigue con su buena actuación en la quinta fecha del Campeonato del Mundo de Rally Cross Country en Marruecos luego avanzar este miércoles en la clasificación general de Motos y en la categoría Rally2, lo que demuestra el progreso del piloto de 26 años en su primer año en esta especialidad.

Barbosa arribó 15° en la etapa de 323 kilómetros de especial, ocupando el mismo lugar en la general total con 11 horas 50 minutos 47 segundos, quedando a 1h23'13" del actual líder, el australiano Daniel Sanders.

En la serie Rally2, el triunfo fue para el sudafricano Michael Docherty con 03h45'40", en tanto que el campeón mundial juvenil de enduro 2018 fue octavo a 24'14" del líder.

"Hoy (miércoles) la navegación fue muy compleja, muy dura y larga en las dunas de Merzouga. Lo importante es que supe sortear lo más complicado con un buen ritmo de carrera y aprendiendo cada día de esta especialidad. Etapa a etapa voy creciendo como piloto en esta nueva modalidad para mí", expresó.

La cuarta y penúltima etapa del certamen marroquí contempla este jueves 16 un total de 376 kilómetros, de los cuales 284 serán de especial alrededor de la ciudad de Erfud.