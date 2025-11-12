Tomás de Gavardo afronta el Fenek Rally de Marruecos como preparación para el Dakar 2026

A siete semanas del Dakar 2026, el piloto Tomás de Gavardo realizará la última preparación para el gran desafío en el Fenek Rally de Marruecos que se efectuará entre el 16 y 21 de noviembre con un recorrido total de 1.368 kilómetros por el desierto marroquí.

El deportista chileno tomará la salida de la carrera a bordo de una KTM Rally Replica del equipo Club Aventura Tuareg, la que largará el próximo domingo en un tramo de 33 kilómetros.

La edición 2025 de la Fenek Rally tendrá los mismos patrones que las ediciones anteriores, enlazando 5 etapas circulares más una Prólogo alrededor de Merzouga, Taouz, Ouzina, Ramlia, Erfoud, y otras pequeñas aldeas.

El campamento base estará en la localidad de Erfoud, a la puerta del desierto del Sáhara, desde donde cada día saldrán a las rutas proyectadas en Erg Chebi, la Cárcel portuguesa, los cañones de Zagora, el valle del Ziz y otros lugares.

La competencia arranca este domingo 16 con el Prólogo de 33 kilómetros de especial, para seguir con la Etapa 1 el lunes 17 (183 kms especial); Etapa 2, martes 18 (193 kms); Etapa 3, miércoles 19 (231 kms); Etapa 4, jueves 20 (188 kms); y Etapa 5, viernes 21 (54 kms).