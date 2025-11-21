Tomás de Gavardo se coronó campeón del Fenek Rally de Marruecos

El piloto chileno Tomás de Gavardo (Club Aventura Touareg) obtuvo este viernes la primera victoria internacional en la clasificación general de su carrera, al adjudicarse de punta a cabo el Fenek Rally de Marruecos. El deportista nacional completó una semana perfecta en la que ganó las cinco etapas y dominó un recorrido de 1.368 kilómetros por el desierto marroquí.

En la etapa final, de 54 kilómetros cronometrados, De Gavardo marcó un tiempo de 1h21'56'', superando a los franceses Tomás Deest y Maxime Leproust. Con este resultado, el huelquenino selló su triunfo en la general con un tiempo total de 14h46'49'' segundos. Lo acompañaron en el podio el galo Tom Deest, a casi 49 minutos, y la española Sara García.

"Estoy muy, muy feliz. Es un triunfo que venía buscando hace tiempo internacionalmente. Es mi primera victoria en la general de un rally fuera de Chile. Mucha emoción, mucho trabajo para esto. Ahora me siento bien arriba de la moto con confianza", comentó un emocionado Tomás de Gavardo, quien superó una compleja fractura de mano sufrida en el Dakar de este año.

El piloto, de 26 años, destacó la dureza del recorrido, que sorprendió a los competidores con lluvia, frío, calor y dunas. Además, resaltó el mérito de haber ganado todas las etapas abriendo pista cada día. "Ahora estoy expectante para el Dakar. Quedan pocas semanas. Llegaré a Chile a entrenar, preparar los últimos detalles y enfocarme a mi cuarto Dakar", explicó el piloto, quien compitió en una moto KTM Réplica 450cc.