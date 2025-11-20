Tomás de Gavardo sigue imparable tras su cuarto triunfo al hilo en el Fenek Rally de Marruecos

En una cuarta etapa que fue una mezcla de tierra y dunas, Tomás de Gavardo (Club Aventura Touareg) volvió a salir victorioso en el Fenek Rally de Marruecos, distanciándose aún más de sus escoltas en la clasificación general que la lidera por 46 minutos y a solo una jornada de terminar la carrera de 1.368 kilómetros.

El piloto nacional, que en seis semanas más enfrentará el Dakar en Arabia Saudita, se adjudicó ajustadamente la penúltima carrera aventajando por 23 segundos a la campeona mundial de Bajas, la española Sara García, consiguiendo un cronometro de 3 horas 14 minutos 51 segundos para los 188 kilómetros.

En la tabla general, el deportista criollo se encumbró en el primer lugar con un total de 13 horas 24 minutos 53 segundos. Lo escoltan el francés Tomás Deest, quien consiguió el título de esta competición durante 2024, a 46 minutos 10" y la propia hispana García a 58'55".

"Es un sueño para mí estar acá entrenando para el Dakar. Marruecos es para mí el desierto más complicado que hay. He realizado una carrera muy particular y difícil de leer por las condiciones del terreno", indicó el piloto de 26 años.

La etapa del día fue de 286 kilómetros totales, de los cuales 188 fueron de especial comenzando por un "río" de arena. En tanto, la quinta y final se disputará este viernes 21 desde las 08:00 horas donde De Gavardo volverá a abrir ruta. El trazado comprende un 100% dunas con un total de 176 kilómetros de los cuales 54 serán de especial.