Adrien Fourmaux conquistó la primera etapa del WRC Rally Chile Biobío

El WRC Rally Chile Biobío 2025 inició este viernes con una primera etapa de alta intensidad y múltiples cambios en la punta, que culminó con el francés Adrien Fourmaux (Hyundai) consolidándose como líder.

Tras el shakedown desarrollado el jueves, la etapa inaugural de la undécima fecha del Mundial de Rally fue un carrusel de giros inesperados, con una niebla matutina que puso a prueba a las tripulaciones de la RC1, sumándose a un terreno desafiante de por sí.

Elfyn Evans (Toyota) dominó los primeros tramos y posteriormente Ott Tänak (Hyundai), máximo ganador de la prueba sureña, tomó la delantera y parecía encaminado a finalizar el día en la cima.

Sin embargo una abrupta falla en el motor de Tänak en la última especial (San Rosendo II) lo dejó fuera de competencia y dio duro golpe a sus aspiraciones por el título mundial.

Fourmaux aprovechó la baja para ser el ganador del día y liderar el "un dos" de su equipo con apenas un segundo de ventaja sobre su compañero y campeón mundial vigente, Thierry Neuville.

Por su parte, el también francés Sébastien Ogier (Toyota), en su carrera número 200 en el WRC, protagonizó una notable remontada desde el noveno hasta el tercer puesto, a solo 2,3 segundos del líder. Toyota también vio a Kalle Rovanperä sufrir un pinchazo cuando lideraba.

Positivo arranque de los chilenos

La participación chilena dejó momentos para celebrar, pues el angelino Alberto Heller (Ford Puma/M-Sport) completó el top 10 en la categoría Rally1, con una sólida actuación en su segunda carrera en la serie estelar.

En la serie RC2, el penquista y embajador del rally Jorge Martínez brilló al finalizar sexto en la general y ganar la etapa para efectos del circuito nacional Rally Mobil, superando a otros pilotos sudamericanos y a competidores con amplio currículum mundialista.

En RC3, Ignacio Gardiol fue el mejor representante criollo, mientras que Mario Parra lideró de principio a fin en RC4, dejando en alto el nombre local.

En otras categorías, Oliver Solberg (Toyota) quedó a un paso de coronarse campeón mundial de RC2 por una falla terminal en su auto. La salida de su contendiente por el título, Yohan Rossel (Citroën), aplazó el festejo.

La acción del WRC Rally Chile Biobío continuará este sábado 13 de septiembre con la segunda etapa, que contempla 139,20 kilómetros cronometrados y seis tramos en Pelún, Lota y María de las Cruces.