El Rally Mobil regresa a Curicó tras seis años de ausencia

El carácter transversal del Copec Rally Mobil quedará una vez más de manifiesto este 8, 9 y 10 de agosto cuando el Campeonato Nacional de Rally dispute la quinta fecha del calendario anual en Curicó, ciudad de la Región del Maule que vuelve en gloria y majestad tras seis años de ausencia con base de operaciones en el Mall Curicó.

La ciudad de 171.000 habitantes anota cuatro ediciones previas del Copec RallyMobil, una ruta que partió en agosto de 2011 con una lluviosa carrera que registró como máximos ganadores a Emilio Rosselot (N4) y Dino Innocenti (N3).

De los pilotos que tomaron parte de esa edición inaugural solo 4 repetirán participación en la carrera de este fin de semana. Se trata de Jorge Martínez Fontena, Felipe Padilla, Luis Núñez y Emilio Rosselot, este último máximo ganador histórico del rally curicano, ya que además de su mencionado triunfo en N4 añadió dos más de forma consecutiva (2018 y 2019) en la serie R3.

Entre las novedades del Rally de Curicó 2025, destaca el regreso a la categoría RC3 de los pilotos Patricio Muñoz (ausente de la fecha en Copiapó) y de Eduardo Kovacs (solo disputó la fecha inaugural de Lago Ranco), más el debut 2025 de Maximiliano Sfeir, quien no corre una fecha del Campeonato Nacional desde el Rally de Osorno del año pasado.

Además sobresale un retorno muy especial, el de Cristóbal Vidaurre, pentacampeón del Copec RallyMobil, quien será el encargado de manejar el auto 0, una labor que replicará en el próximo WRC Rally Chile Biobío.

El Rally de Curicó contemplará la realización de 13 especiales y 627 kilómetros totales de carrera, 121 de ellos correspondientes a tramos cronometrados.

Tras cuatro fechas completadas el Copec RallyMobil llega a Curicó con Alberto Heller (RC2), Ignacio Gardiol (Rally3), José Quezada (RC4) y Sebastián Silva (Copa GT2i) como líderes del ranking de pilotos.

'Beto' Haller, quien no estará en Curicó por encontrarse probando el Ford Fiesta Rally1 que correrá en el WRC Rally Chile Biobío, lidera en la serie estrella RC2 con 16 puntos de ventaja sobre Jorge Martínez, Gardiol se impone en Rally3 con 27 unidades de margen respecto a Felipe Padilla, mientras que el osornino Quezada manda en RC4 con 20 puntos de ventaja sobre Mario Parra, con el capitalino Silva teniendo el mando de GT2I con solo 4 unidades de ventaja respecto al temuquense Juan José Echavarri.

La actividad partirá este viernes 8 de agosto a las 14:00 horas con el Shakedown a desarrollarse en el sector de Cerillos y luego proseguirá a las 19:00 horas con la Partida Protocolar en la Plaza de Armas de Curicó, mientras que la carrera propiamente tal largará el sábado 9 de agosto a las 8.43 horas con el primer tramo en Los Maitenes y tendrá como punto peak el desarrollo del Mobil 1 Power Stage a efectuarse el domingo 10 de agosto desde las 15:30 horas en el Cerro Condell.