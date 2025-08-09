Fuerte accidente marcó la jornada sabatina del Rally en Curicó

La quinta fecha del Campeonato Nacional de Rally 2025 en Curicó, que regresó tras seis años de ausencia, vivió una jornada marcada por un grave accidente en la categoría RC4 luego de que los líderes José Quezada y su navegante Paulina Nasser cayeran en una zanja.

En el tramo 3, disputado en el sector de El Roble, el vehículo comenzó a incendiarse y terminó con pérdida total. Pese a la magnitud del siniestro, ambos pilotos resultaron ilesos y recibieron el apoyo inmediato de la organización y del resto de competidores.

En lo deportivo, la categoría estelar RC2 tuvo como protagonista a Gerardo Rosselot (Joker Rally), quien se adjudicó la primera etapa tras ganar 4 de los 6 tramos cronometrados, superando por 27,5 segundos a Jorge Martínez (CB Tech).

El tercer lugar fue para Emilio Rosselot (Rosselot Rally), único piloto con tres victorias históricas en el Rally de Curicó.

En RC3, Patricio Muñoz (EME Racing) aprovechó un error de Ignacio Gardiol (Jadaf Competición) en el tramo 2 para quedarse con la etapa, seguido por Felipe Padilla (Padilla Motorsport), consiguiendo así llegar con 34,6 segundos de ventaja para la jornada dominical.

La categoría RC4, afectada por el abandono de Quezada y Nasser, quedó en manos de Mario Parra (Parra Rally), quien sumó su tercera victoria de etapa consecutiva. El penquista superó por 49 segundos al ecuatoriano Esteban López y por 1 minuto y 8 segundos al coquimbano Wilson Ramos (SH Racing).

En la Copa GT2i, Tomás Gallardo Rosselot celebró su triunfo de etapa tras superar a Sebastián Silva e Ignacio Oyarzún. El viñamarino destacó que fue una victoria especial, lograda apenas dos días después de su cumpleaños 24.

La competencia continuará este domingo con seis pruebas especiales, incluido el Mobil 1 PowerStage final en el Cerro Condell, donde se entregarán puntos adicionales a los tres mejores de cada categoría.