Gerardo Rosselot y Patricio Muñoz celebraron en el Rally de Curicó

El piloto Gerardo Rosselot, del equipo Joker Rally, se coronó ganador de la quinta fecha del Copec RallyMobil, disputada en Curicó, tras una infartante definición.

En una jornada marcada por un gran marco de público, el viñamarino soportó una espectacular arremetida del múltiple campeón Jorge Martínez (CB Tech) para llevarse la victoria por apenas 3,3 segundos, logrando así su segundo triunfo de la temporada y el tercero para su equipo.

La carrera fue una batalla de estrategia y madurez, donde Rosselot y su navegante Marcelo supieron administrar su ventaja ante la presión de Martínez, quien con este segundo lugar se convierte en el nuevo líder del campeonato.

"Fue una carrera muy complicada, sumamente difícil, y que supimos ganar de gran forma, resistiendo la enorme presión que nos puso Jorge Martínez", afirmó emocionado Gerardo Rosselot. El podio de la categoría principal lo completó su hermano, Emilio Rosselot.

La jornada fue de celebración para la familia, ya que Tomás Gallardo Rosselot consiguió su primer triunfo en la categoría Copa Gol GT2i.

Otros ganadores de la fecha fueron el experimentado Patricio Muñoz (EME Racing) en la serie RC3 y Mario Parra (Parra Rally), quien sumó su tercera victoria consecutiva en la RC4. En la categoría N3, invitada en esta fecha, el triunfo fue para Jaime Hinzpeter.

Más allá de la competencia, Mario Parra mostró el espíritu del rally al dedicar su victoria a su rival Pepe Quezada, quien sufrió el incendio de su auto. "Son sentimientos encontrados, estamos seguros que con toda la familia del rally podremos ayudarlo", señaló.

Ahora, todos los equipos se preparan para la cita más importante del año: el WRC Rally Chile Biobío, que se disputará entre el 11 y 14 de septiembre en Concepción.