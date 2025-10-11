Jorge Martínez conquistó su título número 13 en el Rally Mobil

El piloto chileno Jorge Martínez acrecentó su leyenda como máximo ganador del Rally Mobil al consolidar este sábado su título número 13, en el marco de la competencia Aysén-Coyhaique; última fecha de competencia en el calendario.

Martínez, junto al navegante trasandino Rubén García, necesitaba un punto para gritar campeón en la categoría RC2 Pro. Aunque tuvo que abandonar la especial Seis Lagunas 2 luego de salirse del camino, aquello no le impidió festejar el campeonato.

Alberto Heller lideró el día con 3.6 segundos de diferencia sobre Gerardo Rosselot; resultado que bastó para sellar la conquista de Martínez, a la espera de definir si dirá presente en la acción dominical.

Así, Jorge Martínez corona una campaña que anteriormente vio triunfos en los rally de Chiloé, Atacama y Biobío.

Respecto a otras competencias de la jornada, Felipe Padilla comandó el RC3, secundado por Patricio Muñoz y Carlos Prieto. En RC4, Mario Parra tuvo mejor tiempo que José Quezada y el argentino Federico Maisonnave.

El Rally Aysén-Coyhaique continuará este domingo 12 de octubre con seis especiales. Luego del cierre, solo restará el Motorshow del 6 de diciembre para dar por acabada formalmente la temporada.