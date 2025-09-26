Campeonato Nacional Escolar y Zonal Norte destacan este fin de semana en la agenda del rodeo

El Campeonato Nacional Escolar, en su versión número 25, y la disputa del Zonal Norte se tomarán este fin de semana la agenda del rodeo chileno, que contará en total con 17 competencias a lo largo del país.

El Campeonato Nacional Escolar, organizado por la Asociación Aguanegra, se disputará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre en la tradicional Medialuna de Curicó y contará con la participación de 67 colleras. En la ocasión, se disputará una serie promocional de Caballitos de Palo y también el Clasificatorio de Cueca Huasa con miras al Campeonato Nacional de Rodeo.

En la medialuna Parque Batuco de la comuna de Lampa, en tanto, será el escenario este fin de semana del Campeonato Zonal Norte de la temporada 2025-2026 que reunirá a grandes jinetes del norte, evento que dará pasajes para los Clasificatorios de cara al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.