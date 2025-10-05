Síguenos:
Deportes | Rodeo | Clasificatorios

Los Sepúlveda se adjudicaron el Zonal Centro de Curicó

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los jinetes del Criadero La Reserva del Jutre sacaron pasajes a los Clasificatorios de 2026.

Los jinetes Matías Sepúlveda y Nicolás Sepúlveda (Asociaciones Talca Oriente y Melipilla) conquistaron este domingo el Zonal Centro de Rodeo, que se disputó este fin de semana en la medialuna Monumental de Curicó.

Los jinetes del Criadero La Reserva del Jutre montaron a Combinao y Al Fin y sumaron 31 puntos buenos (9+12+3+7) en la Serie de Campeones y, además lograron su paso a los Clasificatorios de cara al Champion de Chile.

El segundo lugar del Zonal Centro, organizado por la Asociación Curicó, fue para Diego Pacheco y Sebastián Caro (Asociación Colchagua) en los lomos de Buen Vecino y Don Gonza con 30 puntos buenos (8+8+9+5), logrando también pasajes a los Clasificatorios.

El tercer lugar fue para Juan Ignacio Pacheco y Roberto Pavez (Asociación Colchagua) en Altiro y Nicodemo, sumaron 28 puntos (5+11+11+1).

Por su parte, Alfonso Navarro (Asociación Curicó) se coronó campeón del Movimiento a la Rienda Masculino luego de ganar con Chascona con 43 puntos.

Mientras que Pilar Estrada ganó el Movimiento a la Rienda Menores Femenino en Zumba con 28 puntos.

Y en la Rienda Menores Masculino, el triunfo fue para José Tomás Guevara (Asociación Curicó), quien en los lomos de Sentencia (Lo Guevara) totalizó 34 puntos.

